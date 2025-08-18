«Evo nos ha autodestruido al creerse dueño del bloque popular», dice senador androniquista

El también vocero de Alianza Popular, Félix Ajpi, reconoció el «sigilo» con el que considera que operó la derecha en los comicios.

eju.tv / Video: CTV

El senador androniquista Félix Ajpi aseguró este lunes que Evo Morales «autodestruyó» al bloque popular al creerse dueño de ese movimiento, que sufrió una dura derrota en los comicios generales.

«Evo Morales nos ha autodestruido al creerse dueño del bloque popular, al no saber entender el pluralismo de la izquierda popular», señaló Ajpi, en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Andrónico Rodríguez no logró ni siquiera alcanzar el 10% de votación en los comicios generales, un revés al máximo representante de la izquierda en las elecciones generales. Los androniquistas afirman que el exjefe del MAS tiene gran responsabilidad en esa caída.

«Han trabajado sigilosamente, hay que reconocer eso, a nosotros las peleas internas no nos ha permitido a distinguir esos trabajos muy sigilosos que estaban haciendo (los candidatos de la derecha) y los resultados son estos», indicó Ajpi.

Rodríguez reconoció la noche del domingo su derrota en las urnas y anticipó que su labor en la política no terminará ahí, luego de conocerse que Rodrigo Paz y Jorge Quiroga irán al balotaje.