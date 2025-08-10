Evo se sometió a un delineado permanente de ojos, dice experta en maquillaje

La especialista explicó que la apariencia actual de Morales muestra “signos evidentes de micropigmentación en la línea de los ojos”, una técnica que busca resaltar la mirada mediante la aplicación de pigmentos en la zona del párpado superior e inferior.

Esta foto muestra el supuesto delineado permanente de ojos de Morales/EFE

 

Una especialista en maquillaje y estética facial aseguró que el expresidente Evo Morales se habría sometido a un procedimiento de delineado permanente de ojos, una técnica común en la industria del maquillaje.

La especialista, que pidió ser identificada como Mónica, explicó que la apariencia actual de Morales muestra “signos evidentes de micropigmentación en la línea de los ojos”, una técnica que busca resaltar la mirada mediante la aplicación de pigmentos en la zona del párpado superior e inferior.

“Lo que observamos en sus recientes apariciones públicas sugiere un trabajo bien hecho de delineado permanente. Es un procedimiento estético no invasivo”, señaló.

Brújula Digital analizó varias fotografías recientes de Morales y aparentemente la versión de que se hizo este delineado es fidedigna.

Foto: EFE

 

El delineado permanente o micropigmentación ocular es una técnica que puede durar entre uno y tres años, y su uso ha crecido entre personalidades, como modelos y presentadoras de TV, que buscan mantener una apariencia definida. Según Camacho, la aplicación en hombres también ha aumentado.

Fuente: Brújula Digital