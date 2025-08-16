Exministro Lisperguer no irá a la cárcel; se dictaron medidas sustitutivas en audiencia

El exministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, quien es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.

[Foto: APG] / El exministro fue aprehendido el jueves y este sábado fue sometido a una audiencia cautelar
Fuente: Unitel  

La Justicia dictó detención domiciliaria para el exministro Alan Lisperguer, quien deberá cumplir con varias medidas sustitutivas, como el pago de una fianza de 15.000 bolivianos y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía.

Con ello, Lisperguer deberá permanecer en su domicilio y no podrá salir sin autorización judicial, además que sobre él pesar un arraigo; la información fue brindada pasado el mediodía de este sábado por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

El exministro de Medio Ambiente y Agua es investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes.

Tras su aprehensión, Lisperguer declaró que su detención respondía a una acción impulsada por el Gobierno nacional, apuntando a una política que iba por el Viceministerio de Transparencia.

Desde el Gobierno se rechazó cualquier afirmación o pronunciamiento sobre que la actual administración de Luis Arce esté tras la denuncia, que deribó en la detención de la exautoridad.