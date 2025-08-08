Fantasmas M.M. recibe a Víctor Muriel en el cierre de la primera

Esta noche, desde las 20:00 horas, Fantasmas Morales Moralitos recibirá a Víctor Muriel en el Palacio de los Deportes “Eduardo Leclere Polo”, en el último partido de la primera fase del grupo “D” de la Liga Nacional de Futsal. El resultado definirá al segundo clasificado del grupo.

FANTASMAS M.M., LÍDER INVICTO Y JUEZ DE LA SERIE

Con 13 puntos y la clasificación asegurada, el tricampeón orureño llega como líder indiscutible. Su objetivo es mantener el invicto y reafirmar su favoritismo al título. Además, será juez en la definición entre Víctor Muriel y Mallorca, los dos equipos que aún aspiran a avanzar.

VÍCTOR MURIEL, OBLIGADO A SUMAR

El conjunto “carpintero” depende de sí mismo: una victoria o un empate le asegura el pase a la siguiente etapa. Sin embargo, una derrota —especialmente por goleada— podría dejarlo fuera si Mallorca logra un triunfo contundente en su partido.

MALLORCA, CON LA ESPERANZA ENCENDIDA

El equipo de Punata enfrentará este viernes (19:30) a Morales Moralitos, colero del grupo con solo 1 punto. Mallorca necesita ganar y golear para mantener viva su ilusión de clasificar, dependiendo del resultado entre Fantasmas y Víctor Muriel.

EL RESPALDO DE LA AFICIÓN ORUREÑA

Fantasmas M.M. espera contar con el apoyo de su público en este cierre de fase, donde ha cumplido con las expectativas y continúa firme en su camino hacia un nuevo título nacional.