En bicentenario de las FFAA, Arce y Choquehuanca reciben conderación de la institución castrense

Fuente: ABI

El presidente del Estado, Luis Arce, recibió este jueves la Medalla por el Bicentenario y la condecoración del Mariscal Andrés de Santa Cruz, dos condecoraciones de parte de las Fuerzas Armadas, en conmemoración a los 200 años de su creación.

Las distinciones le fueron entregadas por el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general de división Gerardo Álvarez Zabala.

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, también fue condecorado con las mismas distinciones.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y el Ministro de Defensa recibieron los mismos honores.

La ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia y cuna de la libertad americana, se vistió de gala para conmemorar los 200 años de independencia de Bolivia. Ahora es sede de la Parada Militar, que se realiza en conmemoración a la creación de las Fuerzas Armadas en su Bicentenario.

El desfile militar concentra a las autoridades nacionales, senadores, diputados e invitados especiales, además de los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval. En esta oportunidad destacan también delegaciones internacionales que llegaron a Bolivia por su Bicentenario.

Las Fuerzas Armadas fueron creadas el 7 de agosto de 1825, luego de la fundación de Bolivia, con la misión de defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y la estabilidad del Estado.