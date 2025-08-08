Fiscalía inicia investigación ante incautación de 457 kilos de cocaína y armas de fuego en Beni

El Fiscal Departamental del Beni, Gerardo Balderas, informó hoy que el Ministerio Público abrió un caso contra autor o autores ante el hallazgo y secuestro de 457 kilos de cocaína y varias armas de fuego durante un operativo de interdicción al narcotráfico en la comunidad Candado, provincia Yacuma del departamento del Beni.

Fuente: FGE

«En este caso en presencia de autoridades fiscales y policiales, se llevó a cabo la prueba de campo, pesaje y conteo de la sustancia incautada, confirmando un total de 457 kilos con 450 gramos de cocaína distribuidos en 10 bolsas, cada una conteniendo 42 paquetes tipo ladrillo. Este resultado representa un golpe significativo al narcotráfico en la región amazónica del país. Las investigaciones continúan para dar con los responsables del hecho», explicó Balderas.

El operativo inició el 3 de agosto, en el marco del plan nacional “Vías Seguras”, donde efectivos de la FELCN sección GIOE-Trinidad se desplazó en una vagoneta oficial hacia el municipio de Santa Rosa ante información de inteligencia sobre actividades sospechosas en la zona.

El 4 de agosto a horas 10:30, durante un patrullaje a pie por una senda oculta entre la maleza, los efectivos fueron emboscados con disparos provenientes de distintas direcciones. En defensa de su integridad, los uniformados repelieron el ataque y lograron controlar la situación. Durante el rastrillaje se hallaron cinco armas de fuego de diferentes calibres, incluyendo un fusil AR-10, una pistola Glock 17, una carabina M-1 y dos escopetas, además de un importante número de municiones.

Continuando con la inspección se encontraron dos carpas camufladas entre la vegetación, cada una con cinco bolsas de yute negras que contenían sustancias controladas. Por la peligrosidad de la zona, se realizó la exfiltración del personal y los elementos secuestrados fueron trasladados a la base de la UMOPAR en Trinidad para su análisis correspondiente.