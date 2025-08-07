Fiscalía presenta acusación formal en contra de exefectivos del DACI por delitos de corrupción

El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó hoy que se emitió acusación formal, basada en 58 pruebas, en contra de los exefectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía, Juan B.V.P., David D.G.T., Claudio I.S.O., y Julio C.V.O., de 43, 41, 47 y 28 años de edad, respectivamente, por los delitos de Cohecho Pasivo Propio y Concusión, presuntamente cometidos en contra del propietario de una Casa de Cambios, de 37 años, a quien le habrían sustraído 600.000 bs y 83.000 dólares, durante una investigación policial, sobre un asalto armado que sufrió la víctima en su negocio de la zona sur de la ciudad de La Paz.

«Durante la investigación se pudo colectar 58 pruebas entre documentales y testificales, como el informe de la ASFI, donde se evidenció el movimiento de compra y venta de dinero de la Casa de Cambios, cuatro testigos que señalaron a los acusados y el desfile identificativo, donde la víctima reconoció a los acusados, entre otras que la Fiscalía presentó en contra de los acusados que podrían enfrentan una sentencia de hasta 12 años de prisión», explicó Torrez.

Por su parte, el Fiscal del caso, Daniel Portales, informó que el hecho sucedió el 30 de diciembre de 2024, a horas 14:00, aproximadamente, cuando el propietario de la Casa de Cambios de la zona de San Miguel de la ciudad de La Paz, sufrió un asalto armado por colombianos, por ello llamó al DACI de la Policía para pedir auxilio, después fue trasladado a sus dependencias donde, según la víctima, fue amedrentado para que declaré que fue un auto robo, no dejaron ingresar a su abogada y le tomaron la declaración en siete oportunidades para que admita un auto robo.

Posteriormente, la víctima fue llevada a la Casa de Cambios para una requisa, donde participaron otros efectivos policiales, después que se fueron todos, solo se quedaron los cuatro acusados quienes le indicaron que apague las cámaras de seguridad para ayudarlo, pero le pidieron dinero y él les entregó 30.000 dólares.

Después los sindicados indicaron que llegaría Laboratorio para secuestrar el dinero, por ello, le pidieron que guarde todo el resto del dinero para dárselo a su esposa que estaba afuera y la víctima puso en tres mochilas 600.000 bolivianos y 53.000 dólares y se los dio a los acusados, quienes no realizaron la entrega a su esposa y ante el reclamo de la víctima, se negaron haber recibido las mochilas.