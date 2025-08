Flores se despide de Always y anuncia que comenzará su carrera de técnico profesional

Walter Flores decidió dar un paso al costado en la relación que comenzó hace 40 días con las divisiones inferiores del club Always Ready. El orureño comunicó que decidió seguir comenzar su carrera como entrenador profesional.

“Quiero comunicarles que ya no soy parte del club. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Andrés (Costa) y a todo el increíble equipo que trabaja en el Club Always Ready por brindarme la oportunidad de formar parte de este gran proyecto y por todo el apoyo recibido durante este tiempo”, sostuvo Flores en sus redes sociales.

Luego confirmó que sus planes son empezar a dirigir de forma profesional. “Hoy decidimos empezar mi carrera como entrenador profesional. He pasado años quemando etapas y capacitándome día a día, me siento totalmente preparado para emprender este hermoso camino en el fútbol y alcanzar los objetivos que me he propuesto”.

Flores dejó la práctica como futbolista a mediados de 2017 e inmediatamente pasó a formar parte del cuerpo técnico que comandaba en Bolívar el español Beñat San José Gil. Cuando San José se marchó a la Católica de Chile, Flores fue sus asistente y terminó sus estudios de técnico en ese país.

A su retorno a Bolivia (2019), trabajó hasta fines del año pasado en las inferiores de Bolívar y luego en el mismo cargo en el CAR. En 2020 y 2023, dirigió de forma interina a la Academia, ahora espera una propuesta para dirigir algún equipo de la División Profesional.