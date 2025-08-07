Giro inesperado: Intentaron robar un celular con un cuchillo, pero terminaron apuñalados y uno murió, según la Policía

La persona herida fue auxiliada y trasladada hasta un centro hospitalario, mientras que el cuerpo sin vida fue llevado a la morgue judicial de Cochabamba.

Un presunto intento de atraco ocurrió en el departamento de Cochabamba. Dos hombres intentaron robar el celular a un transeúnte utilizando un cuchillo, sin embargo, el hecho dio un giro inesperado ya que ambos presuntos delincuentes terminaron apuñalados, según la Policía.

Uno de ellos perdió la vida a causa de las heridas, mientras que el otro supuesto atracador fue trasladado a un centro hospitalario. Este hecho sucedió a plena luz del día en la avenida Circunvalación y calle Antofagasta, de la ciudad de Quillacollo.

De acuerdo con el reporte preliminar proporcionado por la Policía, el fallecido identificado como Brayan A., de 27 años de edad y de nacionalidad peruana, y su acompañante Jesús M. aparentemente interceptaron a un hombre con la intención de robarle sus pertenencias.

Ante esta situación, la supuesta víctima de robo se resistió y enfrentó a los dos hombres. Tras una pelea, la víctima que iba a ser asaltada los apuñaló con el cuchillo.

Testigos del hecho alertaron a la Policía para que se inicie una investigación. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) comenzó a tomar declaraciones a los implicados en este hecho de sangre.