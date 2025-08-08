Gobernación cruceña, Conmebol y FBF coordinan detalles de seguridad para la final de la Sudamericana

Reunión. En la reunión se vieron temas de logística y el arribo de los fanáticos que llegarán al departamento para asistir al evento deportivo que se desarrollará en la capital cruceña

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

En una reunión estratégica realizada esta mañana, el secretario departamental de Justicia de la Gobernación de Santa Cruz, Eduardo Correa, junto al comandante de la Policía, bomberos, representantes del municipio, y otras comisiones, definieron detalles clave para asegurar el buen desarrollo de la final única de la Copa Sudamericana 2025, que se jugará el próximo 22 de noviembre en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera.

La reunión contó además con la participación de autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Conmebol, Migración e Interpol, enfocadas en coordinar de manera integral todos los aspectos logísticos y de seguridad.

Entre los temas tratados, destaca la planificación de las acreditaciones, control de ingresos de buses, organización de los fan fest y la gestión del flujo migratorio, con el objetivo de garantizar que el evento transcurra sin inconvenientes ni actos de violencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Como Gobernación, estamos 100% comprometidos y predispuestos a trabajar de la mano con todas las instituciones involucradas para que esta final sea todo un éxito”, afirmó Correa.

La Gobernación de Santa Cruz ratifica su compromiso con la seguridad y bienestar de los asistentes y garantizará una coordinación efectiva para que el evento deportivo de gran magnitud se lleve a cabo con normalidad.