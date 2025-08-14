Gobernación cruceña lanza ‘Perdonazo tributario’ al 100% para el pago de multas, intereses, sanciones al impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes y las tasas

Gestión. La población puede acceder al pago de las deudas hasta el 30 de septiembre en la Agencia Tributaria y en las Subgobernaciones de las provincias del departamento.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación lanzó el ‘Perdonazo tributario’ al 100% para el pago de multas, intereses, sanciones al impuesto departamental a la transmisión gratuita de bienes y las tasas departamentales.

La Ley departamental 377 de regularización de deudas tributarias y perdonazo tributario, fue promulgada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera y entrará en vigencia hasta el 30 de septiembre, así lo hizo conocer Carlos Verazain, director de la Agencia Tributaria de la Gobernación.

Indicó que la población puede hacer efectivo el pago de sus deudas, en la ventanilla de la Agencia Tributaria de la Gobernación y en las oficinas de las Subgobernaciones de las 15 provincias del departamento.

“Invitamos a la población a pasar por la Gobernación o en las Subgobernaciones para poder regularizar sus deudas tributarias por estos conceptos y poder gozar de los beneficios que está que esta ley otorga”, manifestó.