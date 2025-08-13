Gobernación de Santa Cruz emite auto de buen gobierno para las elecciones generales

Prohibiciones. De viernes a lunes está prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas. El día de las elecciones, no se puede circular en vehículos sin previa autorización del TSE, tampoco realizar espectáculos públicos y privados.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación cruceña dio a conocer el Decreto Departamental 493 que declara ‘Auto de Buen Gobierno’ por las elecciones generales del domingo 17 de agosto, promulgado por el gobernador en ejercicio Mario Aguilera, que rige a partir de las 0:00 horas del viernes 15 hasta las 12:00 horas del lunes 18, respectivamente, en todo el departamento de Santa Cruz.

Carlos Eduardo Correa, secretario de Justicia, especificó que en sus partes fundamentales, la norma departamental establece que desde la 0:00 del viernes (15 de agosto) hasta las 12:00 del lunes (18 de agosto) queda prohibido el expendio y consumo de bebidas alcohólicas, tanto en domicilios particulares, tiendas, cantinas y restaurantes, como en cualquier otro establecimiento particular o privado.

Asimismo, de las 0:00 horas hasta las 24:00 del día de las elecciones (17 de agosto), queda prohibido portar armas de fuego, punzocortantes e instrumentos contundentes, a excepción de la Policía boliviana. Asimismo, no se podrán realizar actos, reuniones o espectáculos de cualquier tipo.

De la misma manera, ese mismo día no se permite el traslado de electores de un recinto a otro por cualquier medio de transporte. Y en caso de presentarse este hecho, se remitirán antecedentes al Ministerio Público.

También queda prohibida la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban su respectiva autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) o tribunales departamentales electorales.

La autoridad departamental resumió que para el domingo 17 (de 00:00 a 24:00 horas), día de las elecciones generales, no está permitida la movilización de motorizados, mientras que previamente, desde el viernes 15 desde las 00:00 horas, hasta el lunes 18, está prohibido el consumo y expendio de bebidas alcohólicas.

Aclaró que las sanciones a quienes infrinjan el Auto de Buen Gobierno están establecidas por el TSE, en coordinación con la Policía Boliviana para su respectiva ejecución junto con el Ministerio Público, en lo referente a los delitos penales.