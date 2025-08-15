Gobernación de Santa Cruz entrega un pozo de agua al municipio de La Guardia

Gestión. Esta obra, ejecutada de manera conjunta con el municipio, beneficiará a más de 2 mil personas de la comunidad La Perbol del Futuro.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz,

La Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio de Recursos Hídricos, entregó un pozo de agua que garantizará el acceso al líquido vital, a habitantes de la comunidad La Perbol del Futuro, del municipio de La Guardia. Asimismo, su alcance beneficiará a la comunidad Los Poritos y productores aledaños.

Carlos Góngora, director de Recursos Hídricos, explicó que la obra se ejecutó a solicitud y en coordinación con el municipio, en respuesta a la necesidad urgente de la población, que durante más de tres años demandaba una solución al desabastecimiento de agua.

“Hoy, esta demanda se ha hecho realidad”, destacó, a tiempo de mencionar que el Gobierno Municipal de La Guardia coadyuvó con una contraparte del proyecto.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La obra fue concluida en un plazo de 30 días, utilizando la técnica de perforación por rotación. El pozo alcanza una profundidad de 252 metros y cuenta con una capacidad de producción de hasta 5.000 litros por hora, beneficiando con un suministro seguro y de calidad a más de 2.000 habitantes, alrededor de 400 familias.

La autoridad afirmó que con esta infraestructura suman a tres los pozos perforados por la Gobernación en el municipio durante la gestión del gobernador en Ejercicio Mario Aguilera, ampliando la cobertura de acceso al agua en la región.

“Para nosotros es una satisfacción garantizar que nuestras comunidades tengan acceso a un recurso vital, limpio y sostenible”, afirmó Góngora, a tiempo de reiterar que la Gobernación mantiene su compromiso de seguir realizando perforación de nuevos pozos y asistencia técnica en todo el departamento. “

Por su parte, Richard Torrico, habitante de la Perbol del Futuro, manifestó estar muy contento de que hoy su comunidad ya tenga acceso al agua, acotando de que realmente la necesitaban. “Agradezco a la Gobernación y a la Alcaldía por esta obra; es un paso más para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, expresó.