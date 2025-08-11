Gobierno denuncia que «cadena de impunidad» impide la aprehensión de evista Cucho

Cucho fue identificado como uno de los presuntos responsables de la muerte de tres efectivos policiales en el poblado potosino de Llallagua, durante los bloqueos evistas en junio pasado.

El Gobierno afirmó este lunes que se enfrenta ante una «cadena de impunidad» que impide la aprehensión del dirigente evista Ramiro Cucho, involucrado en la muerte de policías en Llallagua.

«Nos estamos enfrentando a una cadena de impunidad que permite generar incertidumbre en la comunidad e impedir que nuestras acciones sean prontas y efectivas», reclamó el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

Cucho fue identificado como uno de los presuntos responsables de la muerte de tres efectivos policiales en el poblado potosino de Llallagua, durante los bloqueos evistas en junio pasado, cuando se cortó la circulación vehicular como medida de protesta por su exclusión de los comicios.

«Tenemos que lamentar la ralentización de algunos mecanismos fiscales y judiciales, desde el mismo 11 de junio hemos pedido que se revoque la detención domiciliaria, hemos presentado 14 informes señalando los elementos que lo vinculan con el asesinato de talento humano de la Policía», detalló el viceministro.

Las pesquisas de los peritos de la institución del orden dan cuenta que Cucho y otras personas escaparon de Llallagua por una vía del norte de Potosí y «encontraron cobijo» en el trópico de Cochabamba.

«Pese a los informes, mecanismos de prueba que se han acompañado, hasta ahora no se le ha abierto el proceso penal, lo cual es absolutamente llamativo», criticó Aguilera.