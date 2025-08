Gobierno manda segundo helicóptero a Tarija y Arce reclama por la falta de dólares

El Jefe de Estado lamentó que en esta situación de emergencia el Gobierno no disponga de recursos en moneda extranjera debido al «bloqueo» que asegura sufre desde el Legislativo.

El Gobierno envió este viernes un segundo helicóptero a Tarija para combatir el incendio en la cuesta de Sama. En la ocasión, el presidente Luis Arce reclamó la falta de dólares para desplegar más aeronaves a la zona afectada por el incendio forestal.

«Porque no hay dólares, no tenemos dólares, inclusive tenemos muchos helicópteros, muchos aviones que no están teniendo los repuestos respectivos para volar, aquí hay un problema de dólares por el bloqueo que nos han hecho justamente los evistas y la derecha en la Asamblea Legislativa Plurinacional», manifestó el mandatario.

Arce llegó la tarde de este viernes a la capital tarijeña, donde explicó que desplegaron a efectivos de bomberos con equipamiento, para sofocar el incendio, una tarea que es reforzada por las naves que fueron enviadas.

El Jefe de Estado lamentó que en esta situación de emergencia el Gobierno no disponga de recursos en moneda extranjera debido al «bloqueo» que asegura sufre desde el Legislativo.

«Ahí están los culpables, no solamente es el evismo, sino también la derecha que ha bloqueado y está perjudicando, miren ustedes lo que puede poner en riesgo simplemente por deseos y ambiciones políticas», aseguró.

El Presidente agregó que desde el momento en que se reportó el incendio en la cuesta de Sama se desplegó un helicóptero para contener las llamas, «sin embargo creemos que es mejor reforzar con un nuevo helicóptero más y el personal que en unas cuantas horas va a arribar a Tarija», sostuvo.