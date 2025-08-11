Golpe al narcotráfico: Intervienen pista clandestina e incautan casi media tonelada de droga en Santa Cruz

De acuerdo a la valoración, el daño económico al narcotráfico asciende a más de 1 millón de dólares.

Silvia Sanchez

Fuente: Red Uno

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Santa Cruz, logró incautar una importante cantidad de sustancias controladas durante un operativo en la provincia de Velasco.

El operativo aéreo logró identificar una pista clandestina, en el lugar se incautó 469 kilos de droga, entre clorhidrato de cocaína y marihuana.

“En total, se ha logrado el secuestro de 460 paquetes, de los cuales 469 kilos corresponden a clorhidrato de cocaína y 23 kilos corresponden a lo que es marihuana. En este importante operativo se ha logrado una afectación aproximadamente de 1.075.210 dólares”, informó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

Según se informó, el hallazgo de la pista clandestina, se produjo durante un patrullaje de rutina que realiza vía aérea para detectar pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico.

“Se ha podido divisar una pista clandestina improvisada con tierra, y varias personas se encontraban en inmediaciones de la misma. Cuando nuestras fuerzas especiales intentaron aterrizar, estas personas comenzaron a hacer estallar combustible y bloquear el descenso, por lo que se decidió realizar el aterrizaje a seis kilómetros del lugar”, agregó la autoridad.

En el lugar no se logró aprehender a ninguna persona, pues se habían dado a la fuga y trataron de esconder parte de la droga.

Durante el rastrillaje en la zona, los agentes encontraron una caleta (hueco para guardar drogas) camuflada entre la vegetación, que contenía 15 bolsas de yute verdes con paquetes tipo ladrillo, envueltos en cinta plástica. Las pruebas de campo confirmaron que el contenido era clorhidrato de cocaína.