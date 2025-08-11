Gremiales del mercado Mutualista toman el Palacio de Justicia en rechazo a fallo constitucional

Santa Cruz. Los gremiales realizaron una marcha que partió desde el Avión Pirata.

Fuente: Gigavisión

Gremiales del mercado Mutualista protagonizaron la toma del Palacio de Justicia en protesta contra una sentencia constitucional que ordena al municipio entregar el centro de abastecimiento a la familia Grapuzzi.

Los comerciantes exigen la anulación del fallo y aseguran que continuarán con las medidas de presión hasta que se garantice la permanencia del mercado bajo administración municipal.

La mañana de este lunes los gremiales realizaron una marcha que partió desde el Avión Pirata y llegó hasta el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra.

La medida de protesta rechaza el fallo judicial que ordena anular el registro municipal del predio donde funciona el mercado, así como emitir el certificado catastral y el plano de uso de suelo a nombre de la familia Crapuzzi.