Guabirá gana en el Félix Capriles y agrava la crisis de Aurora

El equipo rojo de Montero superó 0-2 a Aurora por la fecha 17 con tantos de Peredo y Sánchez. El local desperdició un penal en el cierre del partido.

Fuente: El Deber

Noche dulce para Guabirá. El equipo rojo de Montero se impuso 0-2 a Aurora en el estadio Félix Capriles, en partido correspondiente a la jornada 17 de la División Profesional. Los goles del ‘azucarero’ fueron obra de Gustavo Peredo y Ronaldo Sánchez.

El primer tiempo careció de jugadas claras de gol en ambas porterías. El duelo se disputó mayormente en el medio sector, con remates de larga distancia por parte de ambos equipos, pero sin puntería. El plantel dirigido por Marcelo Straccia salió a jugar de igual a igual ante un Aurora necesitado de recortar los puntos negativos que arrastra.

En la segunda mitad, la dinámica fue similar: Aurora intentó abrir el marcador, pero Guabirá aprovechó los espacios que dejaba el conjunto celeste. En una acción clave, un balón largo desde campo visitante generó un malentendido entre Alfredo Amarilla e Iván Huayhuata; Amarilla peinó hacia su propio campo y Rafhinha controló para luego meterse en el área. Con gran habilidad, el brasileño evitó la marca y envió un centro preciso que Gustavo Peredo cabeceó con potencia para el 0-1, silenciando el Capriles.

Aurora se volcó al ataque, pero sin concretar sus chances, y en un contragolpe Guabirá sentenció el partido. Un cambio de frente encontró a Ronaldo Sánchez en la banda derecha; encaró al defensor, enganchó hacia el centro y definió colocado al palo izquierdo del arquero Terrazas, decretando el 0-2 definitivo.

Huayhuata desperdició un penal para Aurora a los 95 minutos al estrellar su remate en el travesaño.

Con este triunfo, Guabirá se mete de lleno en la pelea por puestos internacionales y es sexto con 22 puntos. Aurora, por su parte, sigue último con -14 unidades.