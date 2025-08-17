Guido Añez: “El triunfo de Rodrigo es fruto de un trabajo constante y una campaña silenciosa”

El analista subrayó que Paz supo consolidar su presencia en La Paz y El Alto, además de generar vínculos con sectores productivos como los de San Julián, donde organizó un foro alternativo cuando no fue incluido en el evento de la CAO.

eju.tv / La Hora Pico

La Paz.- El analista político y exministro Guido Chelelo Añez afirmó que el sorpresivo triunfo electoral de Rodrigo Paz Pereira responde a una estrategia de largo plazo y a un trabajo territorial constante, que lo diferenció del resto de los candidatos.

En entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, Añez destacó que Paz, durante sus cinco años como senador, recorrió más de 200 municipios del país e incluso logró ingresar a los llamados “núcleos duros” del MAS.

“La salida de Jaime Dunn, la caída del MAS y la falta de campañas que realmente lleguen a todos los rincones del país hicieron mella en los dos candidatos principales. Rodrigo se dedicó a pasear el país, hizo una campaña de dos años, siempre desde el Senado, recorriendo Bolivia”, expresó.

El analista subrayó que Paz supo consolidar su presencia en La Paz y El Alto, además de generar vínculos con sectores productivos como los de San Julián, donde organizó un foro alternativo cuando no fue incluido en el evento de la CAO. “Dejó el espacio citadino a Samuel y Tuto, y se dedicó a construir en las regiones. Ese tiempo de campaña silenciosa le favoreció mucho. No hubo un outsider con un discurso renovador, y eso permitió que Paz ocupe un rol importante”, señaló.

Añez también proyectó que, en la nueva etapa electoral, Rodrigo Paz podría nuclear distintas corrientes políticas gracias a su estilo de campaña sin ataques. “Entró a la contienda sin hacer guerra sucia, y eso le da la capacidad de unir diferentes tendencias. La guerra sucia hizo que Goni no acceda al poder; ahora la duda es qué hará Samuel, porque si decide apoyarlo, eso neutralizará a Tuto”, afirmó.

Finalmente, destacó que la campaña de Paz marca un cambio de rumbo en la política nacional: “Estoy seguro que, de aquí en adelante, la gente aportará a la campaña de Rodrigo Paz. Tiene todo para convertirse en el próximo presidente”.