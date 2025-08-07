Gustavo Petro nombra extrabajador sexual como nuevo ministro de Igualdad

El nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad ha provocado reacciones en Colombia. El exactor pornográfico y trabajador sexual, que el presidente Gustavo Petro ha respaldado a pesar de las fuertes críticas incluso dentro de su propio gobierno, asume el cargo esta semana.

Fuente: RFI

En Colombia, Juan Carlos Florián se prepara para encabezar el Ministerio de Igualdad, una cartera creada en 2023 y encargada de garantizar el acceso a los programas sociales para las comunidades más vulnerables.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Florián, de 42 años, ha sido un defensor activo de los derechos de la comunidad LGBTQI+, de la cual forma parte.

Fue trabajador sexual y creador de contenidos pornográficos cuando vivía en París. Se vio obligado a exiliarse en Francia tras recibir amenazas debido a su orientación sexual. También fundó el primer sindicato de trabajadores sexuales.

Florián ya tenía experiencia en la política colombiana: fue subdirector encargado de temas LGBTIQ+ en la Secretaría de Integración Social de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro.

Cuando comenzaron a escucharse críticas, incluso desde su gobierno, el presidente colombiano defendió a su futuro ministro y exclamó: «¡Somos el gobierno del cambio! Buscamos la igualdad. Lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de la Igualdad».

«Clase trabajadora»

“Tengo más de 20 años de experiencia laboral en diferentes organizaciones de cooperación internacional y fui servidor público. Mi trayectoria no se reduce solamente a hacer porno”, expresó Juan Carlos Florián —quien también es politólogo en la Universidad Javeriana— en una entrevista en enero con el diario El Espectador, cuando lo nombraron viceministro.

“El trabajo sexual es un trabajo como cualquiera y no se puede atacar a las personas que lo hacen, lo reconocen y hacen parte de la clase trabajadora porque así es como mantienen a sus familias”, aseguró.