Gutiérrez sobre indisciplina de jugadores en Oriente: "Es una forma de desestresarse"Categorías DeportesEtiquetas 12/08/2025 El secretario general del club se pronunció sobre la presencia de Henry Vaca y Ricardo Centurión en un boliche mientras el equipo pasa por un mal momento con la salida del DT Gualberto Mojica. [ Foto: RRSS ] El secretario general de Oriente se refirió a los actos de indisciplina de jugadores en el equipo refinero. Fuente: Unitel Tras la aparición de un video que muestra a los jugadores de Oriente Petrolero, Henry Vaca y Ricardo Centurión en un boliche, el secretario general del club, Gustavo Gutiérrez, se manifestó al respecto y comentó que la acción de ambos atacantes fue una "forma de desestresarse". "No podemos ser personas que no vivimos la realidad, sabemos que son jugadores que tienen un gran peso, con mucho estrés, que paran presionados todo el tiempo, son formas que tienen de desestresarse", dijo Gutiérrez. Según el dirigente, el tema de la indisciplina se tocará en una reunión de directorio para determinar si Vaca y Centurión recibirán una sanción interna, ya que ambos se encontraban en su día de descanso. La molestia de los hinchas refineros es por la exposición mediática de ambos jugadores en un momento complicado de Oriente, ya que tras una nueva derrota en condición de visitante, el técnico Gualberto Mojica fue destituido de su cargo.