Gutiérrez sobre indisciplina de jugadores en Oriente: “Es una forma de desestresarse”

Tras la aparición de un video que muestra a los jugadores de Oriente Petrolero, Henry Vaca y Ricardo Centurión en un boliche, el secretario general del club, Gustavo Gutiérrez, se manifestó al respecto y comentó que la acción de ambos atacantes fue una “forma de desestresarse”.

“No podemos ser personas que no vivimos la realidad, sabemos que son jugadores que tienen un gran peso, con mucho estrés, que paran presionados todo el tiempo, son formas que tienen de desestresarse”, dijo Gutiérrez.