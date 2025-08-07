Habilitan plataforma virtual para solicitar permisos de circulación vehicular el día de elecciones

La entrega de los permisos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Permisos de Circulación para Vehículos Motorizados Terrestres en Procesos Electorales se realizará en oficinas del TED La Paz el sábado 16 de agosto en horarios de oficina.

Fuente: ABI

Desde este jueves 7 hasta el miércoles 13 de agosto estará habilitada la plataforma virtual del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para recibir las solicitudes de circulación libre de vehículos para el próximo el 17 de agosto, día de las elecciones generales 2025, informó la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz, Zonia Yujra.

“Por lo tanto, ya no es necesario que soliciten atención en las oficinas del TED La Paz. Las personas que requieran el permiso de circulación vehicular para la jornada de las elecciones generales 2025 tienen una semana de plazo hasta el 13 de agosto”, explicó citada en un boletín institucional.

Indicó que las solicitudes deben realizarse a través del Sistema de Permisos de Circulación de vehículos motorizados terrestres, ubicada en la página web institucional del OEP o ingresar directamente al enlace: https//plataforma-ciudadana.oep.org.bo.

La solicitud para obtener el permiso especial debe contar con los siguientes 3 requisitos en formato digital: Nota de justificación de la solicitud, debidamente firmada por la parte solicitante; y fotocopias del RUAT del vehículo y de la licencia de conducir vigente del conductor.

“Los requisitos para instituciones privadas o públicas, personas individuales o colectivas que soliciten el permiso de circulación vehicular deben estar escaneados y legibles para subirlos a la plataforma digital”, precisó Yujra.

La entrega de los permisos que cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento de Permisos de Circulación para Vehículos Motorizados Terrestres en Procesos Electorales se realizará en oficinas del TED La Paz el sábado 16 de agosto en horarios de oficina.

Además, según el reglamento, están exentos de tramitar y portar los permisos de circulación vehicular los servidores públicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del TED La Paz, notarios electorales, vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Asimismo, ambulancias de entidades de salud públicas y privadas, vehículos de atención de emergencias de los gobiernos autónomos municipales y miembros de la prensa, deben demostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

“En estos casos no es necesario que se tramite el permiso de circulación, puesto que, por la naturaleza del trabajo y de las funciones que debe realizar determinado personal, simplemente deben portar sus credenciales para poder desplegarse a sus diferentes destinos el 17 de agosto”, puntualizó.