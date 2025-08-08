¿Habrá segundo debate del TSE? Esta es la posición de las organizaciones políticas en carrera

El segundo debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), programado para el 12 de agosto, aún no tiene asegurada la participación de todos los frentes en carrera, que también tienen en agenda sus respectivos cierres de campaña. El vocal Tahuichi Tahuichi confirmó que el encuentro está fijado para el martes, al que se convocaron a los ocho presidenciables que están en carrera. Para Samuel Doria Medina, candidato de la Alianza Unidad, “es incierta la realización del debate”, mientras concentra su cierre de campaña en Santa Cruz y La Paz. eju.tv





Representantes del TSe y la CPEB, presentes en el primer debate presidencial

Desde la Alianza Libre, Luis Vásquez, jefe de campaña, confirmó que Jorge Tuto Quiroga no participará si el evento se mantiene para el martes 12, argumentando que el candidato tiene un cierre de campaña ese mismo día en el Parque Urbano de Santa Cruz. La organización solicitó oficialmente un cambio de fecha al TSE. La noche de este viernes, el secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, señaló que desde Libre y Unidad ya enviaron sus excusas, por lo que la Sala Plena se reunirá este sábado para analizar la situación. "La Alianza Libre y la Alianza Unidad han dicho que no van a poder estar en el debate", expresó el ejecutivo al señalar que la continuidad o no del encuentro está en manos de la Sala Plena, así como una eventual modificación de la fecha de realización. Por su parte, el vocal Tahuichi confirmó la información brindada por Arteaga y agregó que el Alianza Popular, el MAS, la alianza Libertad y Progreso-ADN y PDC confirmaron las asistencias de sus candidatos al debate. En tanto, los partidos de APB-Súmate, de Manfred Reyes Villa, y la alianza La Fuerza del Pueblo, de Jhonny Fernández, aún no enviaron sus notas de reconfirmación al ente electoral, indicó el vocal.

Desde Cochabamba, Mauricio Muñoz, jefe de campaña nacional de APB – Súmate, explicó que su candidato, Manfred Reyes Villa, no asistirá debido a compromisos previamente agendados. "Lo más probable es que no podamos acudir porque ya tenemos estos compromisos hechos con la gente", señaló. Muñoz agregó que inicialmente se les comunicó que el debate sería el 10 de agosto, lo cual sí encajaba con su cronograma y expresó que han participado en varios debates previos y que ahora priorizan el contacto directo con la ciudadanía. Asimismo, desde el área de coordinación de prensa del candidato Rodrigo Paz Pereira, presidenciable del Partido Demócrata Cristiano (PDC), enviaron una nota de respuesta al TSE que tomará parte del debate, tema que fue remitido en una nota al comité organizador.

Son ocho candidatos los que están en carrera y fueron convocados para el debate