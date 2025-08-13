¿Hace más frío en El Alto? Senamhi observa registros mínimos

El invierno transcurre en el país con bajas temperaturas en varias de sus regiones, con incluso marcaciones por debajo de lo regular. Tal es el caso de la ciudad de El Alto, donde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha detectado registros mínimos menores al histórico regular.

“El comportamiento normal de la temperatura debía ser entre dos y cuatro grados centígrados bajo cero. Sin embargo, hemos tenido un comportamiento bajo en este mes de agosto, llegando casi hasta nueve grados centígrados bajo cero”, explicó el director de esa unidad, Hugo Mamani.

El especialista indicó que, puntualmente el 4 de agosto, fue cuando se llegó a los -9 grados centígrados. No obstante, luego, en el resto del mes, las temperaturas bajo cero no han sido extrañas en la ciudad de El Alto. De hecho, el pronóstico apunta a que esta tendencia seguirá.

La previsión del Senamhi para El Alto, entre este jueves y sábado, indica persistentes temperaturas menores a cero. Las mínimas para esas jornadas, durante la madrugada, serán entre cinco y hasta seis grados bajo cero. Después, en el transcurso del día, las máximas alcanzarán los apenas 16 grados.

Los termómetros siguen bajos para gran parte del país. Mamani indicó que está próximo a ingresar al territorio nacional, con el cual se prevé que se presente de nuevo un descenso de las temperaturas e incluso nevadas en la Cordillera.

“Estamos con temperaturas bajas, principalmente en el altiplano y los valles”, dijo Mamani.

Para los próximos días, la recomendación es no descuidar el abrigo y mantenerse al tanto de los pronósticos. También el Senamhi emite alertas cuando se aproximan fenómenos de riesgo, las cuales son publicadas en su página web y su cuenta de Facebook oficial.