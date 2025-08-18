Hallan en Oruro el cuerpo sin vida de un recién nacido, estaba siendo devorado por un perro

Fuente: Unitel

La Policía investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un bebé recién nacido el cual estaba siendo devorado por un perro en plena vía pública en el departamento de Oruro.

Según el informe preliminar que maneja la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el hecho fue reportado por un taxista cuando transitaba por unas calles y se pudo percatar de que un perro se encontraba llevando un objeto sospechoso en su hocico.

“Cuando se acerca (el taxista) se da cuenta del infante sin vida y el can deja al infante en el lugar y la persona espera a que la Policía se aproxime”, manifestó el coronel Yerco Rejas, director de la Felcv de Oruro.

Personal policial hizo el levantamiento legal del pequeño cuerpo el cual fue llevado a la morgue donde se pudo confirmar que el bebé tenía aproximadamente 33 semanas de gestación y los resultados de la autopsia confirmaron que murió asfixiado.

“El equipo multidisciplinario que realiza el levantamiento legal de este cadáver y realizada la autopsia de ley y se logra determinar la causa de la muerte asfixia”, señaló.

El jefe policial confirmó que la División de Homicidios y el Ministerio Público se encuentran investigando el caso, el cual hasta el momento ha sido tipificado como infanticidio.

Asimismo, se busca dar con él o los autores de este hecho. Se aguarda conocer más avances en relación al caso.