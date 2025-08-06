Haquin parte al fútbol árabe, su nuevo club es el Al Tai de segunda división

Está previsto que viaje primero a Turquía, donde el club realiza su pretemporada. Mientras definía su futuro futbolístico entrenaba en Oriente Petrolero.

eju.tv / Fuente: Sport 360

Luis Haquin será jugador del Al Tai FC de la segunda división de Arabia Saudita. El acuerdo se refrendó este 6 de agosto, Día de la Patria.

Es la oferta que le convenció y ahora el futbolista alista maletas para viajar. Se prevé que irá primero a Turquía, donde el plantel realiza la pretemporada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En sus redes sociales puso una foto suya, un reloj de arena y un avión, como anuncio de su inminente viaje.

Haquin estaba libre de compromisos después de haber sido desvinculado del Mushuc Runa de Ecuador, cuadro en el que actuó durante el primer semestre.

Sin actividad esperaba una definición en Santa Cruz y desde hace tres días se entrenaba con Oriente Petrolero para no perder ritmo de competencia ni estado físico, tomando en cuenta los desafíos de la Selección de septiembre contra Colombia y Brasil, por eliminatorias.

Al Tai FC descendió a la segunda división al final de la temporada 2023-2024 y en la próxima campaña tendrá la segunda oportunidad de ascender de nuevo a la categoría principal.

El club tiene base en la ciudad de Hail, en el noroeste de Arabia Saudita y el estadio donde oficia de local tiene capacidad para 12.000 personas. Su uniforme es blanco en su integridad y la indumentaria alteña es negra.

Haquin es seguro en la convocatoria del técnico Óscar Villegas para la Selección. Ante este nuevo panorama es probable que solo acuda a la citación en la fecha FIFA, salvo que consiga un permiso especial.