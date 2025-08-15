Hay sanciones por no votar e incumplir el rol de jurado electoral; sepa en qué consisten

El vocal Callejas reiteró la importancia de que todos los ciudadanos participen de la jornada electoral y cumplan con sus deberes, para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, informó que existen sanciones tanto para los ciudadanos que no acudan a votar como para quienes incumplan el rol de jurado electoral en las elecciones del domingo.

Callejas explicó que en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, que la multa por no emitir el voto equivale al 20 por ciento de un salario mínimo nacional, mientras que en el caso de los jurados que no asistan a cumplir con esta obligación la sanción económica asciende al 50 por ciento de un salario mínimo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La autoridad electoral recordó que, además de las multas, existen otras restricciones administrativas para quienes no cumplan con el deber cívico. Entre ellas se encuentra la imposibilidad de realizar transacciones bancarias durante noventa días, así como la imposibilidad de tramitar pasaporte o realizar gestiones ante instancias de migración, ya que en todos estos casos se solicita la presentación del certificado de sufragio o, en su defecto, el certificado de impedimento o de excepción.

“Es importante que la población conozca que estamos obligados a votar. Aquel ciudadano que no vaya a la urna va a tener esta sanción y también los jurados que no cumplan con su deber tendrán la multa correspondiente”, advirtió Callejas.

El vocal reiteró la importancia de que todos los ciudadanos participen de la jornada electoral y cumplan con sus deberes, para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 18:53 del video adjunto en la presente nota.