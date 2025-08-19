Hinchas de la Academia paceña rumbo a Cuzco para apoyar a su equipo

Por Silvia Sanchez

La Paz, Bolivia.-

La hinchada celeste se alista para apoyar al equipo de sus amores que este miércoles enfrentará al Cienciano de Perú, por lo que se organizaron para llegar en buses hasta Cuzco desde la ciudad de La Paz.

Más de 200 hinchas del Bolívar realizaron un viaje que supera las 12 horas para poder estar, ya desde esta noche, junto a la Academia.

“Vamos a ser muchos más porque ya no hay muchas entradas”, dijo uno de los hinchas en pleno viaje.

Muchos de ellos pidieron permiso en el trabajo y tienen la esperanza de volver a Bolivia tras presenciar una ansiada victoria.

“Dejando el trabajo y todo para apoyar a la Academia, con la celeste en el pecho, somos la hinchada más grande, vamos campeón con Dios por delante”, expresó otro de los hinchas.

Bolívar enfrentará al Cienciano este miércoles por la noche en la fase de octavos de final y el partido de vuelta.