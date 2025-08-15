Hombre es sentenciado a 10 años de cárcel por abuso sexual a una niña en Guayaramerín

Por su parte, la Fiscal Litigante, Lila Dayana Yorge, señaló que el hecho se produjo en la provincia Ballivián, en la localidad de Guayaramerín, en mayo de 2024, cuando el padre de la víctima llegó desde el campo, para visitar a sus hijos.

El Fiscal Departamental de Beni, Gerardo Balderas Arteaga, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, se demostró que José L. A. J., de 25 años de edad, es autor del delito de Abuso Sexual cometido en contra de una niña de 12 años, por ello, el Juzgado Primero de Sentencia Penal dictó 10 años de presidio a cumplir en la carceleta de Guayaramerín.

“En el juicio se presentó como pruebas el informe policial de inicio, el acta de denuncia y declaración presentada por el padre de la víctima, el informe psicológico de la menor de edad que demuestra que existe una afectación psicológica, registro de lugar de los hechos, entre otros que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que dictó sentencia para el agresor”, informó el Fiscal Departamental.

Por su parte, la Fiscal Litigante, Lila Dayana Yorge, señaló que el hecho se produjo en la provincia Ballivián, en la localidad de Guayaramerín, en mayo de 2024, cuando el padre de la víctima llegó desde el campo, para visitar a sus hijos. Al llegar al domicilio familiar, notó que su hija de 12 años no se encontraba en casa. Al consultar con otros familiares, le informaron que la menor no estaba regresando con regularidad al hogar donde todos convivían.

Ante esta situación, el padre pidió a sus otros hijos que buscaran a su hermana o averiguaran su paradero. En ese momento, recordó que le había prestado su teléfono celular a la niña. Al revisar el dispositivo, encontró abierta la cuenta de Instagram de la menor de edad, donde pudo ver conversaciones, fotografías y videos entre ella y el acusado, José L.A.J., en los que se los observaba dándose besos en la boca y protagonizando otras caricias inapropiadas.

Ante esta evidencia, el padre presentó la denuncia de manera inmediata ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.