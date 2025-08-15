Hombre muere atropellado, su cuerpo queda bajo del motorizado y se ocupa una grúa para rescatarlo

Fuente: Unitel

La madrugada de este día viernes en el tercer anillo de la avenida Bush, zona noroeste en Santa Cruz de la Sierra, un hombre murió atropellado por un vehículo la circulaba por el lugar. Según testigos, el hombre cruzaba la vía cuando fue impactado por el motorizado y por el impacto quedó debajo del mismo y falleciendo en el instante.

Personal policial de la Unidad de Tránsito junto con bomberos municipales llegaron al lugar para trabajar y retirar el cuerpo sin vida.

Para realizar el levantamiento del cadáver, tuvieron que levantar el vehículo con una grúa y posteriormente lograron sacar al fallecido.

El hombre que murió llevaba puesto una mochila y se aguarda un informe de la Policía para conocer su identidad. Por su lado, el conductor del vehículo que ocasionó este hecho fue llevado a una clínica, ya que se descompensó por lo sucedido.

El cuerpo sin vida fue llevado a la morgue de la Pampa de la Isla para el examen forense y a la espera que aparezcan familiares, mientras que el motorizado fue trasladado a dependencias policial de la Unidad de Tránsito.