Horóscopo de hoy, 09 de agosto: sábado de importantes predicciones de una experta

Empieza el sábado con pie derecho, gracias al horóscopo de este 09 de agosto de la experta en astrología Josie Diez Canseco.

Este sábado, 09 de agosto, inicia el fin de semana con claridad; para ello, la experta en astrología Josie Diez Canseco te comparte su horóscopo diario.

Podrás conocer los detalles que necesitas en las predicciones de esta mujer para cada uno de los signos del zodiaco.

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: No estás con ganas de salir, pero cambiarás de opinión y saldrás, conocerás a alguien especial. Aceptarás participar en una inversión que no conoces, pero aprenderás rápido. Número para la buena racha: 11.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Estarás de muy buen ánimo, irradiarás positivismo, lo que atraerá a gente agradable. Postergarás decisiones y preferirás esperar hasta sentirte seguro de los pasos que das. Número para la buena racha: 2.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Tus perspectivas sentimentales son excelentes, no dejes de asistir a ninguna reunión. Las predicciones de la experta revelan que vienen mejores tiempos para ti, hoy obtendrás algunos logros y dejarás atrás la mala racha. Número para la buena racha: 17.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: La comunicación en tu vida afectiva mejorará, se apoyarán mutuamente. Situaciones inesperadas te obligarán a cambiar de planes para adaptarte a lo nuevo en lo laboral. Número para la buena racha: 10.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Estarás imaginativo y romperás con la rutina, el ser amado estará encantada con tus planes. No confíes tus ideas a personas con malas intenciones que podrían traicionarte. Número para la buena racha: 12.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: El horóscopo revela que te recuperarás de esa desilusión, hoy sentirás que los recuerdos ya no te entristecen. Te asociarás con alguien honesto y talentoso, será un proyecto muy productivo. Número para la buena racha: 4.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Renovarás completamente tu imagen, el cambio será impactante. No escucharás consejos de gente negativa y seguirás adelante con tus proyectos, tendrás mucho éxito. Número para la buena racha: 6.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Día de dificultades a nivel sentimental, preferirás dejar las aclaraciones para después. Tu intuición te ayudará al momento de invertir, guíate por ella sin dudar Número para la buena racha: 18.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Empezarás el día con un sentimiento de melancolía que pasará tan rápido como llegó. Un ingreso extra te servirá para salir de compras y darte algunos gustos. Número para la buena racha: 9.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Día de buena comunicación, que harán especiales los momentos junto al ser amado. Hablarás de un nuevo proyecto con gente importante, pero se puede caer si te muestras exigente. Número para la buena racha: 3.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Recibirás un sabio consejo que te hará reaccionar y abandonar tu encierro, según las predicciones de hoy. Harás cambios en tu proyecto, te sentirás seguro de que conseguirás que te apoyen. Número para la buena racha: 1.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Mucho cuidado con alguien que con sutileza tratará de saber detalles de tu vida afectiva. Evita deudas, y no te sientas comprometido a comprar todo lo que te ofrecen. Número para la buena racha: 20.

