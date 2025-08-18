Horóscopo del 18 de agosto: Revelaciones para iniciar el día y la semana

Horóscopo del lunes de Josie Diez Canseco. Foto: Interlatin

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Te llamará alguien que quiere volver a tu vida, mira en tu corazón y sabrás si vale la pena volver. Aparecerá una fuerte competencia que amenazará tus planes, no te desesperes, en tu entorno encontrarás ayuda y tienes los recursos para contrarrestar cualquier dificultad. Número para la buena racha: 1.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Tu vida afectiva se mantendrá estable, sin grandes emociones ni problemas que los puedan perturbar. Contarás con una gran concentración y sabiduría para resolver tus asuntos laborales, y lograrás salir adelante aún en situaciones difíciles. Número para la buena racha: 22.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Tus reacciones afectarán tu situación sentimental, solo el autocontrol evitará que las cosas se compliquen. Empieza la etapa de cosechar lo sembrado, hoy tendrás muestras claras de que tus aportes son valorados y tu esfuerzo recompensado. Número para la buena racha: 13.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: A pesar de que sentimentalmente no te ha ido bien en el pasado volverás a confiar. Tu gran sentido de la responsabilidad quedará de manifiesto, hoy no pararás hasta concluir satisfactoriamente trabajos de último momento. Número para la buena racha: 17.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Tendrás que ser más positivo, hay mucho amor y si pones de tu parte todo volverá a ser como antes. Laboralmente, tratarás de controlar todo lo que suceda a tu alrededor, no lo lograrás con imposiciones, el diálogo será el mejor argumento para lograr lo que te propones. Número para la buena racha: 6.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: ¿Qué dice el horóscopo de hoy? Tu tendencia a criticar podría traerte problemas, contrólate y conservarás tu tranquilidad. La comunicación con tu entorno laboral mejorará y también tu trabajo, hoy empezará a desaparecer el ambiente de tensión que te incomodaba. Número para la buena racha: 9.

LIBRA: 23 DICIEMBRE – 22 OCTUBRE: Un amor del pasado que fue conflictivo volverá a tu vida, pero esta vez habrá más madurez. Hoy empezarán los cambios favorables por los que tanto tiempo has esperado, contarás con la concentración y el sentido de la oportunidad para aprovecharlas a tu favor. Número para la buena racha: 2.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Podrás conquistar a quien quieras, hoy podría surgir un romance estable si te lo propones. Mejorará tu capacidad para relacionarte con los demás, con lo que llegarán nuevos proyectos y grandes oportunidades de progresar. Número para la buena racha: 15.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Necesitas terminar con los recuerdos para poder vivir nuevas experiencias. Tus iniciativas y capacidad para transmitir tus ideas y tu entusiasmo te harán sobresalir, sin proponértelo asumirás el liderazgo en tu trabajo. Número para la buena racha: 10.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Solucionarás tus problemas afectivos si expones tus puntos de vista sin ocultar tus sentimientos. La responsabilidad será lo primero, dejarás de lado compromisos personales para dedicarte a tu trabajo. Número para la buena racha: 4.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Tu vida amorosa volverá a darte satisfacciones, hoy sentirás gran paz interior con el cariño del ser amado. Con inteligencia y mucho tacto podrás resolver los problemas laborales que hoy se presenten, no te impacientes y nada obstaculizará tu camino hacia tu meta. Número para la buena racha: 20.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Analiza tus sentimientos con tranquilidad, descubrirás que en el fondo de tu corazón anhelas estabilidad. Estarás lleno de ideas y de entusiasmo, pero también propenso a impacientarte, trata de controlarte para no afectar tus relaciones laborales. Número para la buena racha: 12.

