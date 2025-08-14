Horóscopo del jueves 14 de agosto: Predicciones de Josie Diez Canseco

Revisa las predicciones más acertadas de Josie Diez Canseco para hoy, jueves 14 de agosto.

Josie Diez Canseco sigue con las predicciones en amor, finanzas y salud.
Josie Diez Canseco sigue con las predicciones en amor, finanzas y salud. | Imagen: Jairo Huapalla / Diario Líbero.pe

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Estarás muy paciente y detallista con el ser amado, hoy cumplirás todos sus deseos. Se presentarán oportunidades en tu camino, pero también trabas, debes tener paciencia.

  • Número de suerte, 6.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Te darás cuenta que esa persona que te atrae no es para ti, aléjate. Hoy no podrás distraerte, te encargarán un trabajo que necesitará de mucha atención en los detalles.

  • Número de suerte, 12.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Los celos del ser amado te harán perder la paciencia, tu reacción le hará recapacitar. Una propuesta para ser parte de un equipo de trabajo llegará hoy, aprovecha.

  • Número de suerte, 4.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Cuando al fin haz encontrado el amor viejos temores vuelven, no dejes escapar la felicidad.Hoy te delegarán funciones de mucha confianza y responsabilidad, organízate.

  • Número de suerte, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Conocerás a una persona encantadora y te enamorarás a primera vista. Tu capacidad innata de mandar saldrá a relucir hoy ante una situación complicada en tu trabajo.

  • Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Retomarás los proyectos sentimentales que habían quedado estancados. Tu situación laboral dará un vuelco favorable y podrás empezar con nuevos proyectos.

  • Número de suerte, 22.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Estás confundido sentimentalmente, no decidas nada por el momento. Día de mucho trabajo, superación y recompensa, al fin empezarás a disfrutar del éxito.

  • Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy el ser amado se mostrará insegura, necesitará de mucha atención. Tus decisiones laborales deberán ser bien pensadas, cualquier apresuramiento no es conveniente.

  • Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu vida afectiva está atravesando por una crisis, no decidas nada por el momento. Laboralmente confía en tu intuición y creatividad, y los éxitos llegarán.

  • Número de suerte, 8.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu humor será cambiante el día de hoy, el ser amado preferirá no contradecirte. Analiza con cuidado los consejos que recibas a nivel laboral.

  • Número de suerte, 21.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: El ser amado reclama más compromiso, hoy centrarás tu atención en sus necesidades. Tu día laboral será intenso y enriquecedor, darás lo mejor de ti.

  • Número de suerte, 13.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy conocerás a alguien que será importante en tu vida, te aportará equilibrio emocional. Te llegará una propuesta de inversión poco clara, no te arriesgues, evita involucrarte.

  • Número de suerte, 5.

