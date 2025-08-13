Hoy vence el plazo para tramitar el permiso de circulación vehicular para las elecciones generales

Las solicitudes deben realizarse en línea a través del Sistema de Permisos de Circulación de vehículos motorizados.

eju.tv

Este miércoles 13 de agosto es el último día para presentar la documentación y solicitar el pase de circulación vehicular que permitirá transitar el día de las elecciones.

El vicepresidente del TED Santa Cruz, José Miguel Callejas, aclaró que el personal médico, ambulancias, efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y medios de comunicación podrán circular únicamente portando su credencial institucional, sin necesidad de gestionar un permiso adicional.

Las solicitudes deben enviarse a través del sistema de permisos de circulación de vehículos motorizados en la página https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo.

La entrega de los permisos aprobados se realizará del jueves 14 al sábado 16 de agosto, en horario de oficina, en las instalaciones de la Fexpocruz. Cada caso será evaluado según la justificación presentada, priorizando emergencias médicas, atenciones programadas u otras situaciones que requieran trato preferente.

Requisitos para solicitar el pase de circulación: