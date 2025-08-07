Incendio en un predio del Parque Industrial provoca intenso humo y moviliza a bomberos

El intenso humo comenzó pasada las 16:00 y más de una hora después los bomberos reportaban que había dificultades para el reabastecimiento de agua porque el hidrante de la zona no funcionaba.

Fuente: Unitel

Un incendio se registra este jueves de feriado en un predio ubicado en el Parque Industrial de Santa Cruz.

Las llamas, que comenzaron pasada las 16:00, generan un intenso humo que se ve desde varios puntos de la zona y moviliza a varias unidades de bomberos.

De forma preliminar se informó que el lugar funciona como un depósito; sin embargo, se aguarda un informe de los bomberos sobre los daños de las llamas.

Cerca de las 17:30, los bomberos aún tenían dificultades para controlar la emergencia porque no sirve el único hidratante de la zona.