India anuncia proyecto para construir su Cúpula de Hierro

Fuente: https://actualidad.rt.com

Este miércoles el primer ministro de la India, Narendra Modi, anunció la creación de un sistema defensivo de vanguardia parecido a la Cúpula de Hierro de Israel para proteger lugares estratégicos del país.

«La India tiene el objetivo de desarrollar su propio sistema de defensa similar a la Cúpula de Hierro, llamado Misión Sudarshan Chakra, diseñado para salvaguardar sitios críticos, incluidas áreas civiles», indicó el mandatario durante un discurso en la celebración por el 79.º aniversario del Día de la Independencia nacional.

Modi señaló que el proyecto integraría las últimas herramientas tecnológicas a su disposición para construir un escudo poderoso fabricado totalmente en India. De igual manera, destacó que sus funciones no solo serán de protección ante posibles ataques, sino también de contrataque.

«En los próximos 10 años, para 2035, quiero expandir, fortalecer y modernizar este escudo de seguridad nacional», agregó.

El anuncio de la Cúpula de Hierro india se produce en el marco de las tensiones recientes entre Nueva Delhi e Islamabad.