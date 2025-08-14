Inédita reunión entre el Comité Cívico cruceño y el TSE a 3 días de las elecciones

TSE y Comité Cívico Pro Santa Cruz coordinan acciones para garantizar transparencia electoral.

Fuente: Gigavisión

A tres días de las elecciones nacionales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz sostuvieron una reunión inmediata con el objetivo de transparentar el proceso electoral y compartir información sobre el funcionamiento del Sistema de Registro y Preconteo (Sirepre).

El presidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, resaltó: “Esta no es cualquier elección, es una de las más importantes de la historia del país, pues definirá el futuro de Bolivia”.

Cochamanidis explicó que el encuentro con el TSE tuvo como finalidad conocer detalles sobre la seguridad de las elecciones, especialmente en lo referido al Sirepre, el conteo de votos y otros 13 puntos de cuestionamiento respecto al proceso electoral.

“Hemos venido a informarnos para luego informar a la población. Insto a toda la ciudadanía a ser guardiana de su voto: si puede, quédese después de emitirlo, tome fotografías del conteo. No es momento de votos blancos ni nulos; es momento de cambiar el socialismo y elegir un nuevo gobierno”, afirmó.