Israel dice que su nueva fase de la guerra se centrará en la ciudad de Gaza

«Mantendremos el impulso de la Operación Carros de Gedeón», aseveró este domingo el teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las FDI.

Fuente: RT

El teniente general Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), ha anunciado que la nueva fase de la guerra contra el movimiento palestino Hamás se centrará en la ciudad de Gaza, informan medios locales.

«Hoy aprobamos el plan para la siguiente etapa de la guerra», declaró este domingo durante una visita a la Franja de Gaza. «Mantendremos el impulso de la Operación Carros de Gedeón mientras nos centramos en la ciudad de Gaza», añadió, en referencia a la ofensiva militar lanzada el pasado mes de mayo.

Asimismo, dijo que Tel Aviv seguirá atacando hasta conseguir la derrota de Hamás, con la vista puesta en los rehenes israelíes, detallando que actuará con una estrategia «sofisticada, mesurada y responsable», utilizando todas las capacidades de las FDI por tierra, mar y aire para atacar «con fuerza».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Pronto pasaremos a la siguiente etapa de la Operación Carros de Gedeón, en la que seguiremos intensificando el daño a Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota», continuó Zamir. «La Operación Carros de Gedeón ha cumplido sus objetivos. Hamás ya no posee las mismas capacidades que tenía antes de la operación; le hemos asestado un duro golpe», aseguró.