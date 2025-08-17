Jaime Dunn llama a “cuidar el voto celosamente” y reportar cualquier “irregularidad”

“Estamos con esta importante responsabilidad, que es ejercer el voto para cambiar el país, lejos de esta izquierda y de este socialismo (…) el gobierno nuevo que va a entrar que no crea que el voto es un cheque en blanco”, dijo.

En Bolivia 7.937.138 personas mayores de 18 años para elegir al Presidente, Vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

Son ocho organizaciones políticas que concurren a los comicios, y de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, las mesas electorales deben abrir a partir de las 8:00 y funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su sufragio.