Jaime Dunn llama a “cuidar el voto celosamente” y reportar cualquier “irregularidad”Categorías PolíticaEtiquetas , Elecciones Generales 2025 17/08/2025 El economista y exprecandidato pidió asistir a las urnas en busca de “un cambio profundo” en el país. [Foto UNITEL] / Jaime Dunn tras emitir su voto en La PazFuente: Unitel eju.tv Tras emitir su voto en la zona Jupapina, en la ciudad de La Paz, el economista y exprecandidato a la Presidencia, Jaime Dunn, hizo un llamado a los bolivianos para acudir a las urnas y cuidar el voto. “Debemos cuidar el voto celosamente, debemos fiscalizarlo, debemos ayudar a contabilizarlo y debemos reportar cualquier irregularidad (…) es un voto histórico para cambiar el país”, dijo Dunn tras emitir su voto. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Además, el analista económico pidió a la población asistir a las urnas a emitir el voto para lograr “un cambio” que beneficie al país. “Estamos con esta importante responsabilidad, que es ejercer el voto para cambiar el país, lejos de esta izquierda y de este socialismo (…) el gobierno nuevo que va a entrar que no crea que el voto es un cheque en blanco”, dijo. En Bolivia 7.937.138 personas mayores de 18 años para elegir al Presidente, Vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años están habilitados para votar en el exterior, aunque ellos solamente elegirán al binomio gobernante y no están obligados a sufragar. Son ocho organizaciones políticas que concurren a los comicios, y de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, las mesas electorales deben abrir a partir de las 8:00 y funcionar durante ocho horas continuas, o hasta que el último votante en fila haya emitido su sufragio. El voto en Bolivia es obligatorio y tras emitirlo, la persona recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones públicas y en la banca en los 90 días posteriores a los comicios.