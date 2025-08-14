Japón será el primer país donde residentes bolivianos emitirán su voto

Actualmente, el país asiático cuenta con una mesa de sufragio y 307 bolivianos habilitados para sufragar este domingo, según el padrón en el exterior.

Japón será el primer país donde los residentes bolivianos emitirán su voto en estas Elecciones Generales, informó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi. La autoridad de la Sala Plena explicó que en algún momento se consideró incluir a Corea del Sur, pero “ya no se vota ahí”.

“Nuestra primera votación será en un país asiático. En nuestro listado, el país más cercano en Asia es Japón. Está entre los primeros países en los que se emite el voto (…). Estaba pensado en Corea del Sur (en 2020), pero ya no se vota ahí, así que es Japón”, dijo Tahuichi a Visión 360.

Japón (UTC+9:00) está 13 horas adelantado respecto al huso horario de Bolivia (UTC-4:00). Esto significa que cuando en Bolivia sean las 19:00 del sábado 16 de agosto, en Japón serán las 8:00 de la mañana del domingo 17 de agosto, hora en que abrirán los recintos electorales.