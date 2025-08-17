José Luis Lupo: “Estamos cumpliendo nuestro voto donde la democracia gana”

El candidato José Luis Lupo

Fuente: Unitel

El candidato a la Vicepresidencia por la alianza Unidad, José Luís Lupo, espera que este domingo exista una jornada democrática de votación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Queremos cumplir con nuestro derecho y celebrar una jornada electoral. Luego iremos a Santa Cruz para acompañar a nuestros candidatos a votar Estamos cumpliendo nuestro voto donde la democracia gana”, dijo Lupo antes de emitir su voto.

Tras sus declaraciones, Lupo dijo que se reencontrará con el candidato Samuel Doria Medina para acompañarlo a emitir su voto.

“Luego vamos a ir a Santa Cruz, luego iremos a Cochabamba para acompañar a nuestros candidatos”, dijo.

Además, el candidato dijo que tras recorrer algunas capitales del país, retornarán a la sede de Gobierno para hacer seguimiento a las eleccciones.

“Tenemos nuestra sala de seguimiento acá en La Paz y lo haremos desde las 6 de la tarde”, dijo.