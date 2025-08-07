Joven madre lucha por su vida tras ser atacada con alcohol y fuego por su pareja

El hecho se registró el fin de semana en la zona sur de Santa Cruz, la víctima de 33 años fue ingresada a terapia intensiva, mientras que el agresor fue aprehendido.

Fuente: Unitel

Un caso de tentativa de feminicidio es investigado por las autoridades luego de que una mujer quedó en terapia intensiva tras ser atacada por su pareja quien le roció con alcohol y luego le prendió fuego.

El hecho se registró el pasado fin de semana, en la Radial 10, zona sur de la ciudad de Santa Cruz, donde de acuerdo a la denuncia, el hombre llegó al inmueble de la víctima en estado de ebriedad.

En el lugar, el sujeto le reprochó a la mujer de 33 años, generando así una discusión, que pasó a mayor a tal punto que el agresor agarró un frasco que contenía alcohol, roció a su pareja y prendió fuego.

La víctima, identificada como Judith Flores Castro quedó con serias quemaduras de tercer grado en prácticamente todo su cuerpo, por lo que tuvo que ser ingresada a la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada.