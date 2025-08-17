Juan Pablo Velasco: “Hoy los bolivianos vencimos el miedo, vencimos al MAS”

Velasco sostuvo que es el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia, marcado por la búsqueda de unidad, renovación y la defensa de la democracia.

La Paz.- En la jornada electoral, el candidato a la vicepresidencia por Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, ofreció un emotivo discurso tras conocerse los resultados preliminares que perfilan a su binomio como uno de los protagonistas de la segunda vuelta presidencial.

“Hoy los bolivianos vencimos el miedo, vencimos al MAS y al socialismo, y decidimos ser libres”, expresó Velasco ante una multitud que lo recibió en medio de aplausos y consignas de respaldo.

Reconocido por su trayectoria en el ámbito tecnológico, Velasco aseguró que el motor de su participación política ha sido el compromiso con el país y la necesidad de impulsar una transformación en la manera de hacer política. “Nunca imaginé estar aquí, pero lo hice por una causa de servicio”, manifestó.

En su intervención, agradeció el apoyo de su familia, de su equipo de campaña y de su compañero de fórmula, Jorge “Tuto” Quiroga, a quien calificó como “el único con la experiencia, la capacidad y el amor por Bolivia para sacarla adelante”.

El mensaje de Velasco fue interpretado como el inicio de un nuevo ciclo político en Bolivia, marcado por la búsqueda de unidad, renovación y la defensa de la democracia.