Jugada arriesgada: el alto costo para Tuto y Samuel si Andrónico entra al debate

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- En medio de la expectativa que genera la cercanía del debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el reconocido estratega político Ricardo Paz manifestó que si Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga no asisten, tendrá un alto costo político más aún si Andrónico Rodríguez asiste al encuentro.

“Va a depender mucho de si Andrónico va al debate. Si Andrónico va, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina perderán una oportunidad de oro, porque le van a dejar el campo libre a candidatos como Rodrigo Paz y Manfred Reyes Villa para polarizar y ganar algún puntito en el debate”, indicó Paz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El estratega agregó que, aunque los debates no suelen influir demasiado en el electorado, en una elección tan reñida como la actual —en la que se disputan medio punto o un punto porcentual—, el debate podría ser decisivo para definir quién accede o no a la segunda vuelta.

En contraste, Paz calificó los cierres de campaña como “reuniones entre convencidos para autoconvencerse, una actividad completamente inútil” en términos de movilización de votos.

Consultado sobre el impacto que podrían tener las encuestas recientes, que colocan a Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga en la cabeza, con una disputa por el tercer y cuarto lugar entre Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa y Andrónico Rodríguez, el estratega político expresó que “sinceramente no creo que las encuestas hayan servido mucho en esta elección, porque el número de indecisos es tan alto que la elección está completamente abierta”.

Finalmente, Paz consideró como escenario más probable que “Andrónico avance a la segunda vuelta junto a uno de los candidatos del campo democrático, ya sea Manfred, Tuto, Samuel o Rodrigo Paz”, aunque aclaró que “el panorama es tan incierto que cualquier cosa puede pasar el domingo”.

