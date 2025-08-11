Juicio contra jesuitas prevé reanudarse hoy luego de tres suspensiones

Tras una tercera suspensión, la reanudación del juicio contra los jesuitas españoles Marcos R. y Ramón A., acusados de encubrir las agresiones sexuales de Alfonso “Pica” Pedrajas, está señalada para hoy.

El juicio comenzó el 16 de julio y continuó el 18 con la segunda jornada. La tercera sesión se suspendió tres veces: estaba programada para el 21 y luego para el 22 de julio, ambas canceladas por problemas de salud de Ramón A. Después se reprogramó para el 1 de agosto, fecha en la que Marcos R. debía asistir presencialmente, mientras que la participación de Ramón A. dependía de sus informes médicos y podía ser virtual o presencial. Sin embargo, esa sesión también se suspendió porque Marcos R. fue internado en una clínica privada tras una descompensación.

El Tribunal fijó el 11 de agosto para reanudar el juicio. Las víctimas mantienen la esperanza de obtener justicia y califican el proceso como “histórico”, ya que en el banquillo están jesuitas acusados de encubrir delitos sexuales.

“Creemos en los derechos humanos, pero rechazamos cualquier chicana jurídica si se presenta”, publicaron en un comunicado la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.

“Pica” Pedrajas confesó a un diario haber agredido sexualmente a al menos 85 niños y adolescentes, en su mayoría estudiantes del colegio Juan XXIII, entre 1970 y 1990.