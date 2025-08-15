La actividad física beneficia a la salud de los adultos mayores, invitan a inscribirse a clubes

Alrededor de medio centenar de ciudadanos mayores de 60 años de edad participaron de la actividad.

Fuente: Amun

Por el mes del adulto mayor, este viernes hubo una caminata organizada por la Alcaldía de La Paz, con el objetivo de promover la actividad física y el bienestar de las personas mayores de 60 años de edad. Invitan a ser parte de los clubes ciudadanos que impulsa la municipalidad.

Durante la actividad que se efectuó en inmediaciones de la Subalcaldía Sur, la jefa de la Unidad de Deportes, Carmen Pozo, explicó que el evento tiene el fin de luchar contra el sedentarismo.

“Invitar a la población adulta mayor a formar parte de los clubes ciudadanos, que pueden inscribirse directamente en la Unidad de Deportes que está en el edificio Jauregui. Simplemente deben ir y les vamos a indicar lo que tienen que hacer, en qué horarios asistirán para ser parte”, dijo la servidora pública.

Con iniciativas como esta caminata deportiva, las autoridades buscan brindar espacios de recreación y salud, ya que fortalece los músculos y mejora la movilidad del cuerpo de los adultos mayores.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud informó que el 31% de los adultos mayores, para 2024, no cumplieron los alcances de actividad física recomendados, por lo que se espera que, para el 2030, bajen las cifras de inactividad a la mitad.

Salud

“Tenemos nuestros clubes ciudadanos y una de las actividades programadas por Nataly Navarro, fisioterapeuta del Centro de Alto Rendimiento (CAR), es hacer una caminata no muy larga de un kilómetro y medio con los adultos mayores”, dijo la autoridad edil.

Pozo destacó que esa actividad fortalece los hábitos de vida saludable. “Estamos caminando al ritmo de la música y cantando, desde la Subalcaldía Sur hasta el parque de las Cholas, con el ánimo siempre de luchar contra el sedentarismo, hacer ejercicio, estar al aire libre y darles estos beneficios a los adultos mayores”, agregó.

Alrededor de 50 adultos mayores participaron de la actividad. “Pretendemos unirnos también a la Unidad del Adulto Mayor para hacer un trabajo conjunto y beneficiar a más personas y lograr una caminata global entre todos”, remarcó Pozo.

En cuanto a la frecuencia de esta caminata, la directora recordó que esta actividad se realiza una vez al año. Sin embargo, en los clubes ciudadanos se efectúa dos veces a la semana, donde hacen ejercicio, baile y zumba.