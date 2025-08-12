La administración Trump critica a Lula, llama a Moraes «censor» y dice que la situación de los derechos humanos en Brasil se ha deteriorado

Un documento del Departamento de Estado de EE.UU. sobre los derechos humanos en el mundo también critica a Europa y afirma que no hay «abusos significativos de los derechos humanos» en El Salvador.

Fuente: Globo G1

Estados Unidos afirma que la situación de los derechos humanos en Brasil se ha «deteriorado», en un informe publicado el martes (12) por el gobierno del republicano Donald Trump.

El documento, elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU., critica al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes . También critica la detención de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra detenido en el Tribunal Supremo por intento de golpe de Estado.

«La situación de los derechos humanos en Brasil empeoró a lo largo del año. Los tribunales adoptaron medidas amplias y desproporcionadas para socavar la libertad de expresión y la libertad en internet, impidiendo el acceso a la información a millones de usuarios», afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, también critica a Europa y afirma que no hay «abusos significativos de derechos humanos» en El Salvador , donde la administración Trump envió a varios inmigrantes deportados y donde gobierna un aliado del republicano, Nayib Bukele , quien acaba de aprobar la reelección ilimitada en el país.

¿Qué es el documento publicado por EE. UU.? El «Informe 2024 sobre Prácticas de Derechos Humanos» se entregó al Congreso estadounidense este martes. Consiste en evaluaciones de 196 países miembros de las Naciones Unidas (ONU) y es una referencia mundial, utilizada, por ejemplo, en tribunales estadounidenses e internacionales. El informe se publica anualmente.

Contexto de Trump: El informe sobre derechos humanos en Brasil expresa críticas similares a las adoptadas por Trump desde que anunció el aumento de aranceles a los productos brasileños. Para justificar el arancel, Trump citó la persecución política del expresidente Bolsonaro, su aliado. El informe muestra un cambio con respecto al publicado en 2024, bajo la administración de Joe Biden (Partido Demócrata), rival de Trump.

Libertad de expresión

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno brasileño «socavó el debate democrático al restringir el acceso a contenidos en línea, suprimiendo desproporcionadamente el discurso de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, así como de periodistas y funcionarios electos, a menudo en procedimientos secretos sin las debidas garantías del proceso».

El informe afirma además que «el gobierno suprimió el discurso políticamente desfavorable, alegando que constituía ‘discurso de odio’, un término vago que, según Estados Unidos, no está relacionado con el derecho internacional de los derechos humanos».

‘Actos de antisemitismo’

Aliado de Israel, el gobierno de Trump recordó una declaración del presidente Lula da Silva del 18 de febrero de 2024: «El presidente Lula da Silva declaró que ‘lo que está sucediendo en la Franja de Gaza es un genocidio’. En su discurso, comparó la situación en Palestina con ‘cuando Hitler decidió matar a los judíos’. El 19 de febrero, la Confederación Israelita de Brasil (CONIB) declaró que ‘repudia las declaraciones infundadas del presidente Lula que comparan el Holocausto con las acciones defensivas del Estado de Israel contra el grupo terrorista Hamás’, afirmando que el gobierno había adoptado una ‘postura extrema y desequilibrada respecto al trágico conflicto en Oriente Medio’».

Actuación de Moraes en el Supremo Tribunal Federal

Según el informe, la legislación brasileña «prohíbe la censura judicial por motivos políticos, pero ha habido denuncias de censura. (…) Los registros judiciales revelan que el ministro Alexandre de Moraes ordenó personalmente la suspensión de más de 100 perfiles de usuarios en la plataforma X (anteriormente Twitter), suprimiendo desproporcionadamente el discurso de los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, en lugar de adoptar medidas más estrictas para penalizar el contenido que incita a acciones ilegales inminentes o al acoso». Este es también uno de los argumentos que utiliza la administración Trump para justificar el aumento de aranceles en Brasil.

El 30 de julio, la administración Trump sancionó a Moraes bajo la Ley Magnitsky , que impone sanciones económicas a extranjeros acusados por la Casa Blanca de graves violaciones de derechos humanos. El creador de la Ley Magnitsky se opuso a la aplicación de esta disposición contra el magistrado de la Corte Suprema.

Prohibiciones de redes sociales

La administración Trump afirma que la supresión generalizada de la libertad de expresión en redes sociales ha bloqueado el acceso de los brasileños a la información y a sus puntos de vista sobre diversos temas nacionales e internacionales. Además, la prohibición temporal del uso de VPN por parte del tribunal, bajo pena de multa, debilitó aún más la libertad de prensa al eliminar la protección de la privacidad de las personas cuya capacidad para denunciar la corrupción gubernamental dependía de su anonimato.

Detención de partidarios de Bolsonaro

El Departamento de Estado de EE. UU. afirma que Brasil, en general, ha respetado la Constitución, que prohíbe el arresto y la detención arbitrarios y reconoce el derecho de las personas a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante los tribunales. «Sin embargo, figuras políticas y grupos de derechos humanos han alegado que el gobierno ha retenido durante varios meses sin cargos a cientos de personas acusadas de participar en las protestas que condujeron al asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero de 2023. También alegaron que a estos manifestantes se les ha negado el acceso a asistencia legal». El contexto es el intento de golpe de Estado que…

Los informes sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos se publican anualmente y se utilizan en tribunales nacionales e internacionales para, por ejemplo, ayudar en audiencias de asilo y deportación.

Cómo fue en 2024

En el informe de 2024, elaborado por el gobierno del demócrata Joe Biden y relativo a hechos ocurridos en 2023 o antes, las elecciones presidenciales brasileñas fueron consideradas justas y libres de abusos o irregularidades.

El informe sólo mencionó puntos de atención sobre el acoso electoral y los intentos de interferencia de organizaciones criminales, además del aumento de las inspecciones de la Policía Federal de Carreteras en autobuses públicos del Nordeste durante las elecciones presidenciales de 2022 , en una supuesta maniobra para disuadir el voto en una región con mayor presencia de votantes de Lula.

Un día antes del lanzamiento oficial del informe 2025, este lunes (11), el periódico estadounidense «The Washington Post» publicó extractos que mostraban que el documento criticaría al gobierno brasileño y al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), por una supuesta persecución del expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados.