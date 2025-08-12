La Casa Blanca hace campaña para que Trump reciba el Premio Nobel de la Paz

Hace once días, en una conferencia de prensa sobre los acuerdos de alto el fuego negociados por Estados Unidos, la portavoz de la administración Trump ya había declarado que «ya era hora de que el presidente Trump recibiera» el premio.

Fuente: Globo G1

La Casa Blanca está «haciendo campaña» para que el presidente estadounidense Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz.

En una publicación en la red social X este martes (12), el gobierno republicano afirma que «el mundo clama» para que Trump reciba el premio y enumera las autoridades que ya han defendido la idea:

Benjamin Netanyahu, Primer Ministro de Israel

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Nikol Pashinyan, primer ministro de Armenia

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán

Hun Manet, Primer Ministro de Camboya

Brice Oligui Nguema, Presidente de Gabón

Olivier Nduhungirehe, Ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda

Gobierno de Pakistán

Hace once días, durante una conferencia de prensa, la portavoz de la administración Trump, Karoline Leavitt, declaró:

El presidente ha puesto fin a los conflictos entre Tailandia y Camboya , Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía. Esto significa que el presidente Trump ha negociado, en promedio, alrededor de un acuerdo de paz o alto el fuego al mes durante sus seis meses de mandato. Ya es hora de que el presidente Trump reciba el Premio Nobel de la Paz.

El Premio Nobel de la Paz es el máximo galardón internacional otorgado a una persona u organización que se considera que ha hecho más por «promover la hermandad entre las naciones».

El respaldo de Netanyahu se anunció hace un mes. En una carta que Netanyahu afirmó haber enviado al Comité del Nobel y que luego compartió en redes sociales, afirmó que Trump «ha demostrado una dedicación inquebrantable y excepcional a la promoción de la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo».

Pero ¿puede Trump realmente competir por el prestigioso premio? Y, si lo hace, ¿podrá ganar? La respuesta a ambas preguntas es sí. Pero hay matices.

Vea a continuación cómo funciona el premio:

¿Quién puede competir y ganar?

Son elegibles para el Premio Nobel de la Paz todas las personas vivas o instituciones activas.

Según el testamento del inventor sueco de la dinamita, Alfred Nobel, el premio debería otorgarse a la persona «que haya hecho más o mejor para promover la hermandad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y el establecimiento y promoción de congresos de paz».

En una introducción en el sitio web del Nobel, el presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, Jorgen Watne Frydnes, afirma que «en la práctica, cualquiera puede recibir el Premio Nobel de la Paz. La historia del premio demuestra claramente que se otorga a personas de todos los ámbitos de la vida en todo el mundo».

Los Premios Nobel se anuncian en octubre de cada año, pero las nominaciones cierran en enero, lo que significa que la nominación de Netanyahu para Trump no podría ser considerada este año.

¿Quién puede indicar?

Miles de personas pueden proponer nombres:

Miembros de gobiernos y parlamentos;

Los actuales jefes de gobierno y de Estado (como Netanyahu);

Profesores universitarios de historia, ciencias sociales, derecho y filosofía;

Entre otros, ex ganadores del Premio Nobel de la Paz.

No puedes indicarte a ti mismo.

Las listas de nominados se mantienen en secreto durante 50 años , aunque nada impide que quienes presentan las nominaciones hagan públicas sus elecciones.

¿Quién decide el ganador?

El Comité Noruego del Nobel, compuesto por cinco personas designadas por el Parlamento noruego, es el árbitro. Sus miembros suelen ser, aunque no siempre, políticos retirados. El comité actual está dirigido por el director de la filial noruega de PEN Internacional, un grupo que defiende la libertad de expresión.

Todos son nominados por partidos políticos noruegos y sus nombramientos reflejan el equilibrio de poder en el Parlamento noruego.

¿Cómo decide el Comité Nobel el ganador?

La primera reunión del comité tiene lugar en febrero de cada año, cuando los miembros del comité pueden hacer sus propias nominaciones para agregar a la lista.

El año pasado hubo 286 nominaciones y en 2025 hay 338 candidatos nominados para el premio: 244 personas y 94 organizaciones.

El comité selecciona las nominaciones para formar una lista corta, y cada nominado es evaluado por un grupo de asesores permanentes y otros expertos.

El comité busca la unanimidad, pero puede decidir por mayoría. La decisión final suele tomarse unos días antes del anuncio del premio.

Controversias

El Premio Nobel de la Paz se ha percibido a menudo como un mensaje político. El sitio web del Nobel afirma que algunos ganadores han sido «actores políticos muy controvertidos», mientras que el premio también ha aumentado la atención pública sobre los conflictos internacionales o nacionales.

Obama ganó el premio pocos meses después de asumir el cargo. Dos miembros del comité dimitieron tras la decisión de 1973 de otorgar el Premio de la Paz al secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, y al político vietnamita Le Duc Tho por negociar el fin de la guerra de Vietnam.

Un miembro abandonó el comité en 1994 cuando el líder palestino Yasser Arafat compartió el premio con Shimon Peres e Yitzhak Rabin de Israel .

Triunfo

El presidente estadounidense, que intenta mediar un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, ya ha sido nominado en otras ocasiones durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Este año, Pakistán dijo en junio que recomendaría a Trump para el premio por su labor para ayudar a resolver el conflicto entre India y Pakistán.

Si Trump gana el premio, será el quinto presidente estadounidense en ganarlo, después de Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter y Barack Obama.

¿Qué recibe el galardonado?

Una medalla, un diploma, 11 millones de coronas suecas (1,15 millones de dólares) y atención mundial inmediata, si no es ya famoso.

¿Cuando son el anuncio y la ceremonia?

El anuncio del premio de este año se realizará el 10 de octubre en el Instituto Nobel Noruego en Oslo.

La ceremonia se celebrará en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel.