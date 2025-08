La condición de Trump para reunirse con Xi

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró este martes que podría reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, si los dos países llegan a un acuerdo comercial.

«Tenemos muy buenas relaciones con Xi, pero no fui yo quien solicitó la reunión. Él fue quien la solicitó», afirmó a CNBC. «Y lo más probable es que la reunión se lleve a cabo antes de que termine el año, si logramos un acuerdo. Si no hay acuerdo, no iré. ¿Cuál es el sentido de reunirse si no llegamos a un entendimiento?«, planteó. Además, añadió que, en su opinión, Washington y Pekín «están muy cerca de alcanzar un acuerdo».

El mandatario también señaló que cuando impuso aranceles del 145 % a los productos chinos, EE.UU. «básicamente no tenía comercio» con el gigante asiático.

Anteriormente, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que Washington está entrando en un período de «cierta estabilidad estratégica» con China, aunque todavía existen puntos de desacuerdo entre ambos países, como la cuestión de Taiwán.

«En definitiva, tenemos dos grandes economías, las dos más grandes del mundo. Un conflicto comercial a gran escala entre EE.UU. y China […] tendría un enorme impacto en el mundo y luego en nuestra economía y, especialmente, en la economía china», expresó, agregando que aun así, Washington podría beneficiarse de él.