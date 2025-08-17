La cúpula militar venezolana se alineó con el régimen de Maduro frente a las acciones de EEUU contra el Cártel de los Soles

Ya habló el ministro

La primera campaña de videos, desde la Fuerza Armada venezolana, fue luego del anuncio de la fiscal Pam Bondi, el 7 de agosto 2025, señalando al Cartel de los Soles como terrorista y a Nicolás Maduro, junto a altos funcionarios militares y civiles, como cabecilla del narcotráfico y la recompensa de 50 millones de dólares por su captura. Luego, la campaña castrense se reforzó cuando, en una entrevista con la cadena Fox, la fiscal estadounidense anunció la confiscación de bienes de Nicolás Maduro por un monto de 700 millones de dólares.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, dijo Bondi. Padrino destaca que la real intención de EEUU no es la lucha contra el narcotráfico, sino para justificar una agresión contra Venezuela, para lo cual asegura han desplegado en Washington un gran aparato comunicacional que, a su juicio, difunde mentiras y construye falsos positivos.

“Las mayores agresiones imperialistas van precedidas de la preparación de la opinión pública internacional, construidas siempre sobre la manipulación y de hechos infundados, donde la mentira prevalece”, considera Padrino, quien ha sido ministro de Defensa durante 11 años con Nicolás Maduro en el poder. Se queja el ministro venezolano que la estrategia desplegada por EEUU es como la de Joseph Goebbels, jefe de propaganda nazi, casi lamentándose de encontrase en un “desamparo internacional”, alegando que “las reglas del derecho no existen”.

“La guerra se construye como una escalada y Venezuela enfrenta una batalla entre la verdad y la mentira, en la que el aparato mediático imperialista logra que las falsedades se conviertan en verdades”, agregó Padrino López.

El comunicado

La inicial respuesta del Ministerio de la Defensa fue un comunicado suscrito solo por el ministro Vladimir Padrino López, en el que sostiene que “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente, las bufonescas declaraciones de la Fiscal General del gobierno norteamericano, efectuadas ayer 7 de agosto de los corrientes”. Agrega que el incremento de la recompensa ofrecida por los Departamentos de Justicia y de Estado por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro Moros, son ofertas “fantasiosas, ilegales y desesperadas” y “representan un acto más de injerencismo en los asuntos internos de la nación, que violan flagrantemente el derecho internacional y los principios de autodeterminación de los pueblos”.

Califica de cínico al gobierno norteamericano. “Pretenden darnos lecciones de democracia, cuando su actual presidente irrespeta sistemáticamente sus propias leyes, gobernando arbitraria y caprichosamente, pisoteando además normas y tradiciones de su mismo país” y como ejemplo cita la política de inmigración. “Nos acusan de liderar un cartel de narcotráfico disimulando con esta farsa la cruda realidad de su decadente sociedad, en la que miles de sus conciudadanos mueren diariamente debido al consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas; basta con mirar las dantescas imágenes de personas en las calles de sus ciudades sufriendo los efectos devastadores de adicciones desenfrenadas, a quienes por cierto, no se les brinda ningún tipo de ayuda, pues allá el sistema de salud es privado y absolutamente excluyente”.

En el comunicado se estima que EEUU busca “esconder la compleja problemática de los países productores de drogas, en los cuales sus políticas intervencionistas y desfasados programas, no han hecho otra cosa que incrementar exponencialmente la violencia y los cultivos, con indeseables consecuencias socioeconómicas para las poblaciones locales”. Insiste el documento que “manipulan la verdadera dinámica de las rutas del narcotráfico, que en el presente se concentran en el Pacífico, con destino hacia diferentes partes del mundo, principalmente Norteamérica, Europa y Australia”.

No dejó de mencionar el insistente argumento que hacen los funcionarios venezolanos sobre “la suspensión de las actividades de la DEA en Venezuela”, asegurando que después de eso “aumentaron sustancialmente los decomisos de drogas en el país y se eliminaron las mal llamadas “entregas vigiladas o controladas”; una bizarra perversión de este cartel que nunca contribuyó a la solución del problema”.

El comunicado asevera que el “Gobierno Bolivariano a través de la FANB y los Órganos de Seguridad Ciudadana, mantenemos una lucha frontal contra este terrible flagelo”, relatando la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, la neutralización de 398 narcoaviones desde el 2012, la incautación de más de 51 toneladas de droga durante el 2025.

“La FANB no es una organización de mercenarios; la dignidad y el honor militar son valores imponderables que hemos heredado de nuestra estirpe libertaria. ¡No somos chantajeables, ni aceptaremos insolentes ultimátums de potencias extranjeras que pretendan imponer su agenda mediante la intimidación y la mentira!”, dice ratificando lealtad absoluta a Nicolás Maduro, advirtiendo “no sean torpes, no se equivoquen con Venezuela”.